Vom Poltern und Heiraten - Staffel 1 Folge 4

ATVStaffel 1Folge 4vom 17.09.2012
48 Min.Folge vom 17.09.2012Ab 6

Es soll der schönste Tag im Leben werden – doch es gilt auch die Nerven zu bewahren, wenn Familie und Freunde den sorgsam ausgetüftelten Plan von der Traumhochzeit durcheinanderbringen. “Vom Poltern und Heiraten” begleitet Paare auf ihrem Weg zum Traualtar. Dazu gehört auch der feuchtfröhliche Abschied vom Junggesellen-Dasein, der einem nur allzuoft ein Leben lang in Erinnerung bleibt.

ATV
