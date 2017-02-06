Staffel 3 Folge 5: Drogenhandel und PlanquadratJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 5: Staffel 3 Folge 5: Drogenhandel und Planquadrat
49 Min.Folge vom 06.02.2017Ab 6
Das Dreamteam der Wiener Polizei, Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian, ermittelt wieder! Diesmal erwartet dich noch mehr Spannung und Unterhaltung! Für Karin und Christian folgt bei ihren Streifen durch den 16. Wiener Gemeindebezirk Ottakring ein Einsatz auf den nächsten - von der brutalen Körperverletzung bis zum dramatischen Verkehrsunfall, vom dreisten Einbrecher bis zum telefonierenden Autolenker.
