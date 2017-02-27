Staffel 3 Folge 8: Spektakulärer RaubüberfallJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 8: Staffel 3 Folge 8: Spektakulärer Raubüberfall
In der letzten Folge dieser Staffel "Wachzimmer Ottakring" haben es Kontrollinspektorin Karin und Abteilungsinspektor Christian mit einem spektakulären Raubüberfall zu tun. Kurz nachdem sie per Funk die Meldung von dem Supermarkt-Überfall erreicht, folgt die Nachricht, dass an derselben Örtlichkeit ein Mann mit einer Waffe hantieren soll. Höchste Vorsicht ist geboten; als die Beamten eintreffen, bietet sich zunächst ein unklares und chaotisches Bild. Ein Mann liegt von Einsatzkräften umringt am Boden, doch es ist unklar, um wen es sich dabei handelt. Ein Plastiksackerl voller Geldscheine sowie ein Stanley-Messer werden ebenfalls aufgefunden. Nach und nach erfahren Karin und Christian schließlich, dass es sich bei dem gemeldeten Mann mit Waffe um einen Polizisten außer Dienst handelt, der gemeinsam mit einem Lieferanten den mutmaßlichen Supermarkträuber überwältigt hat – er ist der Mann am Boden. Während Kollegen ihn festnehmen und sofort in den Arrestbereich überstellen, statten Karin und Christian dem betroffenen Supermarkt einen Besuch ab, um von der noch immer unter Schock stehenden Kassiererin Details zum Raub zu erfahren.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick