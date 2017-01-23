Staffel 3 Folge 3: Einsatz im RotlichtmilieuJetzt kostenlos streamen
Wachzimmer Ottakring
Folge 3: Staffel 3 Folge 3: Einsatz im Rotlichtmilieu
Dieses Mal führt Karin und Christian eine Amtshandlung in die Wiener Rotlichtszene. In einer Peep-Show wurde ein Gast in einer Kabine reglos vorgefunden, sofort wurden Polizei und Rettung alarmiert. Der Einsatz gestaltet sich schwierig, denn der Mann ist direkt vor der Kabinentür zusammengebrochen, die Feuerwehr muss deshalb verständigt werden, um Zugang zu verschaffen. Nachdem die Tür aufgebrochen wurde, werden durch die Rettung sofort Wiederbelebungsmaßnahmen gesetzt, doch erfolglos – es kann nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Da der Tote keinen Ausweis bei sich hat, ist seine Identität unbekannt. Es wurde jedoch ein Autoschlüssel gefunden, Karin und Christian suchen die Umgebung nach dem Fahrzeug ab und hoffen dort Hinweise auf die Identität des Toten zu finden. Außerdem wird das Ottakringer Polizisten-Duo zur Unterstützung zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Fahrzeuglenker hat beim Abbiegen eine ältere Dame auf dem Zebrastreifen übersehen, diese kam zu Sturz und ist nun verletzt. Während sich die Rettung um das geschockte Unfallopfer kümmert und auch bald Entwarnung geben kann, lenkt Kontrollinspektorin Karin ihre Aufmerksamkeit auf das Fahrzeug des Unfalllenkers. Sofort sticht ihr die nicht ausreichende Ladungssicherung ins Auge, doch das ist erst der Anfang. Denn der Transporter weist zudem einige Mängel auf, so zum Beispiel eine selbst eingebaute Heizung, deren Leitungen quer durch das Auto verlaufen. Der Fahrer muss die Polizisten zur Prüfstelle begleiten; werden die Mängel dort als Gefahr im Verzug eingestuft, droht ihm eine Kennzeichenabnahme. Eine saftige Strafe droht auch einem Ehepaar, das Karin und Christian vor der Wiener Stadthalle antreffen. Denn der Mann und die Frau verkaufen vor dem Gebäude T-Shirts der auftretenden Band, was ohne entsprechende Erlaubnis jedoch illegal ist. Das Paar gibt an aus Kroatien angereist zu sein um die T-Shirts zu verkaufen und kann keine Genehmigung vorweisen, will jedoch eine mündliche Erlaubnis dafür bekommen haben. Die Beamten schenken dieser Aussage keinen Glauben, die Ware wird beschlagnahmt und der Mann und die Frau müssen die Polizisten auf die nächste Inspektion begleiten.
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