Was geht? Staffel 2
Folge 1: Was geht?: Glück
14 Min.Folge vom 21.10.2025
Was löst bei dir so richtig gute Stimmung aus? Amelie (12), Raffael (10) und Samira (10) erzählen, welche kleinen Dinge im Alltag für Glücksgefühle sorgen und wann sie sich besonders wohlfühlen. Außerdem entwickeln sie mit Pädagogin Melanie Österreicher Tricks, wie man schlechte Laune vertreibt. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was geht? Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0