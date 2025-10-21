Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 21.10.2025
14 Min.Folge vom 21.10.2025

Was löst bei dir so richtig gute Stimmung aus? Amelie (12), Raffael (10) und Samira (10) erzählen, welche kleinen Dinge im Alltag für Glücksgefühle sorgen und wann sie sich besonders wohlfühlen. Außerdem entwickeln sie mit Pädagogin Melanie Österreicher Tricks, wie man schlechte Laune vertreibt. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

ORF Kids
