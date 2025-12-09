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Was geht? Staffel 2

Was geht?: Alles anders

ORF KidsStaffel 2Folge 8vom 09.12.2025
Was geht?: Alles anders

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Was geht? Staffel 2

Folge 8: Was geht?: Alles anders

14 Min.Folge vom 09.12.2025

Veränderungen sind manchmal schwierig - aber manchmal auch richtig gut. Constantin (12), Alexander (11) und Helene (14) sprechen über neue Situationen, Routinen und wie man sich an Ungewohntes gewöhnt. Mit Pädagogin Melanie Österreicher überlegen sie, wie aus etwas Unbekanntem etwas richtig Tolles entstehen kann - und welche Träume sie für die Zukunft haben. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert

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