Was geht? Staffel 2
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Was geht? Staffel 2
In „Was geht?“ sprechen Kinder zwischen acht und 13 Jahren mit Moderatorin Melanie Österreicher über Themen, die Österreichs jüngste Generation bewegen. Melanie weiß durch ihre langjährige Tätigkeit als Lehrerin und dank ihrer Ausbildung als Mentaltrainerin genau, wie sie auf die neugierigen Fragen der Kids einfühlsam, humorvoll und pädagogisch wertvoll eingeht.
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: ORF Kids
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