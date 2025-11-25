Was geht? Staffel 2
Folge 6: Was geht?: Schlaf
13 Min.Folge vom 25.11.2025
Wie viel Schlaf brauchen Kinder wirklich - und warum ist er so wichtig? Samira (10), Max (10) und Wolfi (10) erzählen, wann sie ins Bett gehen, warum Schlaf dem Körper guttut und wie sich zu wenig Schlaf anfühlt. Gemeinsam mit Pädagogin Melanie Österreicher verraten sie ihre besten Einschlafrituale, sprechen über coole Träume und teilen Ideen, wie man abends besser abschalten kann. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was geht? Staffel 2
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0