Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was geht? Staffel 2

Was geht?: Schlaf

ORF KidsStaffel 2Folge 6vom 25.11.2025
Was geht?: Schlaf

Was geht?: SchlafJetzt kostenlos streamen

Was geht? Staffel 2

Folge 6: Was geht?: Schlaf

13 Min.Folge vom 25.11.2025

Wie viel Schlaf brauchen Kinder wirklich - und warum ist er so wichtig? Samira (10), Max (10) und Wolfi (10) erzählen, wann sie ins Bett gehen, warum Schlaf dem Körper guttut und wie sich zu wenig Schlaf anfühlt. Gemeinsam mit Pädagogin Melanie Österreicher verraten sie ihre besten Einschlafrituale, sprechen über coole Träume und teilen Ideen, wie man abends besser abschalten kann. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Was geht? Staffel 2
ORF Kids
Was geht? Staffel 2

Was geht? Staffel 2

Alle 1 Staffeln und Folgen