Was geht?: Mut

ORF KidsStaffel 1Folge 2vom 28.10.2025
Folge 2: Was geht?: Mut

14 Min.Folge vom 28.10.2025

Samira (10), Max (10) und Helene (14) berichten von ihren eigenen mutigen Momenten und überlegen, wann Mut wichtig ist und wann er in Leichtsinn umschlägt. Zusammen mit Pädagogin Melanie Österreicher sammeln sie Ideen, wie man anderen Mut macht, warum Mut nicht immer große oder heldenhafte Taten bedeutet und wie man Unsicherheiten Schritt für Schritt überwindet. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

ORF Kids
