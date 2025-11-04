Was geht? Staffel 2
Folge 3: Was geht?: Stärken
14 Min.Folge vom 04.11.2025
Amelie (12), Raffael (10) und Simon (10) sprechen darüber, was sie gut können, wie man selbstbewusster wird und warum man sich nicht mit anderen vergleichen sollte. Gemeinsam mit Pädagogin Melanie Österreicher geben sie Tipps, wie man Misserfolge besser wegsteckt und anderen helfen kann, an sich zu glauben. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
