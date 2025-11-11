Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 11.11.2025
13 Min.Folge vom 11.11.2025

Manche Geschichten lassen uns abtauchen bis wir Raum und Zeitgefühl verlieren. Woher kommt das und hat es auch Vorteile? Konstantin (11), Lou (10) und Raffael (10) verraten ihre Lieblingsgeschichten und erzählen, warum man manchmal gar nicht mehr aufhören kann bei einem Buch weiterzulesen. Gemeinsam mit Pädagogin Melanie Österreicher tauchen sie in die Welt der Fantasie ein und finden heraus, wie Geschichten uns schlauer, kreativer und sogar mutiger machen können. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/

