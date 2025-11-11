Was geht? Staffel 2
Folge 4: Was geht?: Geschichten
13 Min.Folge vom 11.11.2025
Manche Geschichten lassen uns abtauchen bis wir Raum und Zeitgefühl verlieren. Woher kommt das und hat es auch Vorteile? Konstantin (11), Lou (10) und Raffael (10) verraten ihre Lieblingsgeschichten und erzählen, warum man manchmal gar nicht mehr aufhören kann bei einem Buch weiterzulesen. Gemeinsam mit Pädagogin Melanie Österreicher tauchen sie in die Welt der Fantasie ein und finden heraus, wie Geschichten uns schlauer, kreativer und sogar mutiger machen können. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
