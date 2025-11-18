Was geht?: Zusammen starkJetzt kostenlos streamen
13 Min.Folge vom 18.11.2025
Eine starke Gemeinschaft - wie geht das? Tiara (10), Raffael (10) und Lou (10) sprechen mit Pädagogin Melanie Österreicher über Freundschaft, Hilfsbereitschaft und Zusammenhalt. Sie erzählen, was eine Gruppe richtig stark macht und was man tun kann, wenn jemand ausgeschlossen wird. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert/
