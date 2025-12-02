Was geht?: Coole SchuleJetzt kostenlos streamen
Was geht? Staffel 2
Folge 7: Was geht?: Coole Schule
14 Min.Folge vom 02.12.2025
Kann Schule Spaß machen? Tiara (10), Konstantin (11) und Amelie (12) berichten von ihren lustigsten Schulerlebnissen und verraten, was auf keinen Fall in ihrem Traumschultag fehlen dürfte. Pädagogin Melanie Österreicher zeigt außerdem, wie man sich in der Schule wohlfühlen kann – selbst, wenn der Tag mal nicht so gut läuft. Bildquelle: ORF/Studio ungefiltert
