Was glaubt Österreich?
Folge 14: Was glaubt Österreich?
6 Min.Folge vom 19.07.2025
Wenn ein Muslim, eine Muslimin stirbt, gibt es bestimmte Rituale, die befolgt werden müssen. Bei einer muslimischen Bestattung ist ein fester Ablauf vorgeschrieben. Auch im Islam gibt es die Vorstellung von Paradies und Hölle. Ein Besuch in Vorarlberg. Bilder: ORF/Sternblende
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was glaubt Österreich?
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0