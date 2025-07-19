Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Was glaubt Österreich?

Was glaubt Österreich?

ORF2Staffel 1Folge 14vom 19.07.2025
Was glaubt Österreich?

Was glaubt Österreich?Jetzt kostenlos streamen

Was glaubt Österreich?

Folge 14: Was glaubt Österreich?

6 Min.Folge vom 19.07.2025

Wenn ein Muslim, eine Muslimin stirbt, gibt es bestimmte Rituale, die befolgt werden müssen. Bei einer muslimischen Bestattung ist ein fester Ablauf vorgeschrieben. Auch im Islam gibt es die Vorstellung von Paradies und Hölle. Ein Besuch in Vorarlberg. Bilder: ORF/Sternblende

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Was glaubt Österreich?
ORF2
Was glaubt Österreich?

Was glaubt Österreich?

Alle 1 Staffeln und Folgen