Was glaubt Österreich?: Rituale - Alevitisches Einvernehmen
Was glaubt Österreich?
Folge 19: Was glaubt Österreich?: Rituale - Alevitisches Einvernehmen
5 Min.Folge vom 06.09.2025
Bevor Aleviten und Alevitinnen mit dem sogenannten Cem, dem "Zusammenkommen", beginnen, wird das Einvernehmen (Rizalik) eingeholt, ein Ritual, das Probleme und Streitigkeiten lösen und die Gemeinschaft in Einklang bringen soll. Ein Besuch in Wien.
Was glaubt Österreich?
