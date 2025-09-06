Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 19vom 06.09.2025
Bevor Aleviten und Alevitinnen mit dem sogenannten Cem, dem "Zusammenkommen", beginnen, wird das Einvernehmen (Rizalik) eingeholt, ein Ritual, das Probleme und Streitigkeiten lösen und die Gemeinschaft in Einklang bringen soll. Ein Besuch in Wien.

ORF2
