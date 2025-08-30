Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 18vom 30.08.2025
6 Min.Folge vom 30.08.2025

In der TV-Interviewreihe "Was glaubt Österreich? - Rituale" treffen die ORF-Journalistinnen Lena Göbl, Karoline Thaler, Mariella Kogler und Andrea Eder Menschen in den neun Bundesländern Österreichs und begleiten sie bei Ritualen, die ihnen angesichts existenzieller Themen – wie Liebe, Schuld, Gemeinschaft, Tod & Sterben, Sinn & Glück – Halt und Kraft geben. Ein Besuch in Tirol. Bildquelle: ORF/Sternblende

