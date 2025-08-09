Zum Inhalt springenBarrierefrei
Was glaubt Österreich?

ORF2Staffel 1Folge 17vom 09.08.2025
5 Min.Folge vom 09.08.2025

Rituale: Buddhistische Meditation. Meditation steht im Buddhismus für eine Vielzahl an Praktiken, Techniken und Ritualen, durch die bestimmte heilsam genannte Geisteshaltungen eingeübt werden sollen. Viele Buddhisten praktizieren diese Meditationen regelmäßig nach einem fixen Ablauf. Ein Besuch in Oberösterreich. Bildquelle: ORF/Sternblende

ORF2
