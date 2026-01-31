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Was ich glaube

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ORF2Staffel 1Folge 107vom 31.01.2026
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Folge 107: Was ich glaube

5 Min.Folge vom 31.01.2026

Der frühere Leiter der beiden ORF TV- Hauptabteilungen Religion und Wissenschaft, Gerhard Klein, ist am Donnerstagabend im 73. Lebensjahr nach schwerer Krankheit verstorben. Klein war von 1997 bis 2019 Chef der Abteilung Religion im ORF-Fernsehen, seit 2010 leitete er zusätzlich die Wissenschaftsabteilung.

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