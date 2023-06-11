Was ich glaube: GemeinschaftsgefühlJetzt kostenlos streamen
Was ich glaube
Folge 25: Was ich glaube: Gemeinschaftsgefühl
5 Min.Folge vom 11.06.2023
Welche Rolle spielt Gemeinschaft im Leben der Menschen? Für die TV-Serie „Was glaubt Österreich?“ hat die ORF-Journalistin Clara Akinyosoye im Burgenland und in Vorarlberg mit Menschen über Gemeinschaft gesprochen.
