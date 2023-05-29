Was ich glaube: Was braucht man zum Glücklichsein?Jetzt kostenlos streamen
Was ich glaube
Folge 22: Was ich glaube: Was braucht man zum Glücklichsein?
5 Min.Folge vom 29.05.2023
Was brauchen Menschen zum Glücklichsein, und was ist Glück eigentlich? Für die TV-Serie „Was glaubt Österreich?“ hat die ORF-Journalistin Clara Akinyosoye in der Steiermark mit Feuerwehrmännern und in Oberösterreich mit Menschen von der Solidarischen Landwirtschaft über „Glück“ gesprochen.
