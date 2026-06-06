Was ich glaube
Folge 128: Was ich glaube
6 Min.Folge vom 06.06.2026
In der von Irene Klissenbauer gestalteten Trilogie "Kant fragen" gibt Reinhold Esterbauer, Philosoph an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Graz, Einblicke in Kants Denken und zeigt auf, warum seine Überlegungen gerade angesichts aktueller Entwicklungen nichts an Aktualität eingebüßt haben. Diesmal geht es um die Frage: Gibt es eine allgemeine Ethik?
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