Entrecote mit Erdäpfelcreme und WintergemüseJetzt kostenlos streamen
Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll
Folge 8: Entrecote mit Erdäpfelcreme und Wintergemüse
15 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 6
Heute wird Entrecote mit Erdäpfelcreme und Wintergemüse gekocht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen