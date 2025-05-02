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Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll

Gedämpftes Forellenfilet im Wurzelgemüsemantel

TV1Staffel 1Folge 2vom 02.05.2025
Gedämpftes Forellenfilet im Wurzelgemüsemantel

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