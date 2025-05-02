Polentaknödel auf Wurzelgemüse und ParmesanJetzt kostenlos streamen
Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll
Folge 9: Polentaknödel auf Wurzelgemüse und Parmesan
11 Min.Folge vom 02.05.2025Ab 6
Heute gibts Polentaknödel auf Wurzelgemüse und Parmesan.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen