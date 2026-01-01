Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll
1 StaffelAb 6
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Was koch i heut mit Monika Sohneg und Hans Stoll
Saisonal, regional und frisch gekocht – das ist das Motto von TV1-Köchin Monika Sohneg. Als Seminarbäuerin und gelernte Köchin begeistert sie die Zuseher des regionalen Fernsehens mit einfachen Rezepten, die sich leicht zuhause nachkochen oder nachbacken lassen. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie köstliche Gerichte aus der Region – garniert mit Weinempfehlungen von OÖN-Sommelier Hans Stoll.
Genre:Kochen
Produktion:AT, 2025
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: TV1 Oberösterreich
Enthält Produktplatzierungen
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