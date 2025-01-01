We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 71: Leben nach Plan
22 Min.
"Wir sind eben ein bisschen anders als andere Familien", sagen die Lerchenfelds und haben Recht: Sie legen großen Wert auf rein vegetarische Nahrung, ihre tägliche Meditation und die Feng-Shui-Einrichtung. Nur Kater Majo interessiert das alles nicht, er ist Fan von Dosennahrung.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben