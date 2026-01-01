We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 79: Mami liebt Totenköpfe
21 Min.Ab 6
Familie Krüger aus Dachau ist "irgendwie anders": Auf dem Kleidungs-Plan steht nur Schwarzes, der Spaziergang führt die drei am liebsten auf den Friedhof. Außerdem ist Mama Melanie flächendeckend tätowiert und arbeitet als GoGo-Tänzerin. Auch ihr Haustier ist gewöhnungsbedürftig: eine riesige Königs-Phyton.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben