ProSiebenStaffel 2Folge 79
Folge 79: Mami liebt Totenköpfe

21 Min.Ab 6

Familie Krüger aus Dachau ist "irgendwie anders": Auf dem Kleidungs-Plan steht nur Schwarzes, der Spaziergang führt die drei am liebsten auf den Friedhof. Außerdem ist Mama Melanie flächendeckend tätowiert und arbeitet als GoGo-Tänzerin. Auch ihr Haustier ist gewöhnungsbedürftig: eine riesige Königs-Phyton.

ProSieben
