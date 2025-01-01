We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 81: Paukerfamilie
21 Min.
Hartmut ist 64 Jahre alt. Noch immer arbeitet er als Lehrer, aber seine Pensionierung naht. Doch er liebt seinen Beruf so sehr, dass es ihn vor seinem letzten Arbeitstag graust. Auch seine Familie weiß nicht, was das Familienoberhaupt im Ruhestand anfangen soll. Nur gut, dass Tochter Jessica gerade wieder eingezogen ist. Das Haus ist voller Leben.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ProSieben