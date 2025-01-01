Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
We are Family! So lebt Deutschland.

Paukerfamilie

ProSiebenStaffel 2Folge 81
Paukerfamilie

PaukerfamilieJetzt kostenlos streamen

We are Family! So lebt Deutschland.

Folge 81: Paukerfamilie

21 Min.

Hartmut ist 64 Jahre alt. Noch immer arbeitet er als Lehrer, aber seine Pensionierung naht. Doch er liebt seinen Beruf so sehr, dass es ihn vor seinem letzten Arbeitstag graust. Auch seine Familie weiß nicht, was das Familienoberhaupt im Ruhestand anfangen soll. Nur gut, dass Tochter Jessica gerade wieder eingezogen ist. Das Haus ist voller Leben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

We are Family! So lebt Deutschland.
ProSieben
We are Family! So lebt Deutschland.

We are Family! So lebt Deutschland.

Alle 3 Staffeln und Folgen