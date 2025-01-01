Staffel 2Folge 87
We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 87: Neue Liebe - neues Leben
20 Min.
Adriana ist sieben Jahre älter als ihr Mann Hendrick. Das Paar hat sich übers Internet kennen gelernt. Nach nur einem Treffen stand für sie fest: Wir wollen heiraten! Und das obwohl die 31-Jährige vier Kinder hat - von drei unterschiedlichen Männern.
Genre:Dokusoap, Reality
Produktion:DE, 2005
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSieben