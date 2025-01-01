We are Family! So lebt Deutschland.
Folge 91: Blond, aber keine Engel
25 Min.
"Meine Kinder sind zwar alle blond, aber Engel sind sie bestimmt nicht" - sagt Papa Sascha über seine drei Töchter. Er und seine Frau Monika wollten schon immer mehrere Kinder - dass es aber gleich drei Mädchen werden ... Doch der 34-jährige Familienvater kann sich in seinem "Weiberhaushalt" gut behaupten, Mama Monika hat es da schon etwas schwerer. Immer wieder gibt es Zickenterror - besonders mit der 11-jährigen pubertären Shana und ihrer 8-jährigen Schwester Lina ...
We are Family! So lebt Deutschland.
