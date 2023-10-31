We Are Family!
Folge vom 31.10.2023: Familie Diekmeier (3)
44 Min.Folge vom 31.10.2023Ab 6
Bammental bei Heidelberg - hier leben die Diekmeiers: Fußballprofi Dennis, Ehefrau Dana und die Kinder Delani, Dion, Dalina und Divia. In den nächsten Tagen hat die sechsköpfige Familie großes vor, denn sie erwarten einen Austauschschüler aus der Schweiz. Auch die Einschulung von Tochter Dalina steht vor der Tür und für die Party muss noch einiges organisiert werden. Die Diekmneiers sind zwar ein eingespieltes Team, aber können sie auch diese Herausforderungen meistern?
