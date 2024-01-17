We Are Family!
Folge vom 17.01.2024: Familie Hengsberg
44 Min.Folge vom 17.01.2024Ab 6
Das Haus von Familie Hensberg aus Dortmund ist eine Großbaustelle: Neben Bad, Ankleidezimmer und Büro muss auch der Kinoraum im Keller hergerichtet werden. Dort will Mama Alex in Zukunft ihre alten Fälle aus den Geisteruntersuchungen anschauen. Die gelernte Friseurin ist leidenschaftliche Geisterjägerin. Stefan würde hier lieber sein Hobby ausleben. Der bekennende BVB-Fan will alles in schwarz-gelb halten. Wer wird sich durchsetzen?
