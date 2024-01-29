Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Folge vom 29.01.2024
45 Min. Ab 6

Der fünfköpfigen Familie Grieger aus Nordrhein-Westfalen steht ein arbeitsreiches Wochenende ins Haus. Auf ihrer Baustelle gibt es jede Menge zu tun: Mama Rüki will endlich den Keller fertig entrümpeln und Papa Timo mit einem Fitness-Studio überraschen. Noch dazu ziehen Mama und Papa Grieger mit ihrem Schlafzimmer vom Dachboden in den ersten Stock. Doch damit fangen die Diskussionen auch schon an ...

