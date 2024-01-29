We Are Family!
Folge vom 29.01.2024: Familie Grieger
45 Min.Folge vom 29.01.2024Ab 6
Der fünfköpfigen Familie Grieger aus Nordrhein-Westfalen steht ein arbeitsreiches Wochenende ins Haus. Auf ihrer Baustelle gibt es jede Menge zu tun: Mama Rüki will endlich den Keller fertig entrümpeln und Papa Timo mit einem Fitness-Studio überraschen. Noch dazu ziehen Mama und Papa Grieger mit ihrem Schlafzimmer vom Dachboden in den ersten Stock. Doch damit fangen die Diskussionen auch schon an ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1