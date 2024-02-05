Zum Inhalt springenBarrierefrei
We Are Family!

SAT.1Folge vom 05.02.2024
Folge vom 05.02.2024: Familie Pro Voskania

45 Min.Ab 6

Schlagersängerin Maria Voskania ist normalerweise auf den großen Bühnen Deutschlands unterwegs. Jetzt plant sie die Hochzeitsfeier ihrer Eltern. Karen soll helfen, die Überraschung für Mama Armine perfekt zu machen. Denn bislang gab es für eine Feier nie die Zeit und auch kein Geld. Nun geben Maria und ihre drei Schwestern ihr Bestes, um die nachgeholte Hochzeit gelingen zu lassen ...

