We Are Family!
Folge vom 11.12.2023: Familie Fuchs
45 Min.Folge vom 11.12.2023Ab 6
Auf dem Abschlepphof der Familie Fuchs hat nur eine das Kommando: Mama Bella. Sie will ihr Boot winterfest machen. Dafür müssen neben Ehemann Chris auch die Söhne Leon und Miquel ran. Das Problem aber ist, die Familie hat zusätzlich noch Notdienst und ist für die gesamte Region rund um Radolfzell am Bodensee zuständig. Ständig kommt ein Einsatz rein und die Pannenhelfer müssen los. Werden sie Bellas geliebtes Boot noch rechtzeitig winterfest kriegen, bevor der erste Frost kommt?
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
