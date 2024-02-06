We Are Family!
Folge vom 06.02.2024: Familie Berger
44 Min.Folge vom 06.02.2024Ab 6
Familie Berger aus Mecklenburg-Vorpommern zieht um. Weil die Renovierung der alten Mietwohnung schon am Montag startet, sollen die Kinderzimmer im neuen Haus als Erstes eingerichtet werden. Und das obwohl die Baustelle noch nicht ganz fertig ist. Seit anderthalb Jahren hat Papa Lucas das neue Einfamilienhaus eigenhändig gebaut. Familienzeit war dabei Fehlanzeige. Deswegen wollen sich Mama Josie und die Kinder Oscar und Elina jetzt bei Lucas mit einer Überraschung bedanken.
