We Are Family!
Folge vom 22.01.2024: Familie Stöckel
45 Min.Folge vom 22.01.2024Ab 6
Julian F.M. Stoeckel und sein Freund Marcell haben ein ganz besonderes Experiment vor: Die beiden Großstädter wollen das Leben auf einem Bauernhof ausprobieren. Zehn Kilometer südlich von Cottbus führen Bauer Rüdiger und Bäuerin Andrea ihren Bauernhof seit Anfang der 1980 Jahre - ohne große Bequemlichkeiten und vor allem ohne Luxus. Hier zählt nur die harte Arbeit. Gespannt warten sie auf die zwei Stadtgewächse Julian und Marcell. Ob die sich das Experiment gut überlegt haben?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© SAT.1