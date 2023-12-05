We Are Family!
Folge vom 05.12.2023: Familie Müller-Knosalla
45 Min.Folge vom 05.12.2023Ab 6
Charmaine Müller-Knosalla und ihre Familie stehen vor einem großen Problem: Die Schausteller haben ihre Wohnung verloren und müssen in einem 20-Quadratmeter-Wohnwagen leben. Eine Extremsituation für Charmaine, Ehemann Benjamin, Tochter Amy, Sohn Danny und Nachzüglerin Lilly aus dem niedersächsischen Hambühren. Müssen die Müller-Knosallas im Winter im Wohnwagen frieren oder gibt es Rettung?
Genre:Dokusoap, Dokumentation
Produktion:DE, 2023
Altersfreigabe:
6
