Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Folge 4: Abnormale Klasse
24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Sullivan sorgt dafür, dass Iruma in die sogenannte "abnormale" Klasse kommt. Er hofft, dass der Junge, der seine Identität als Mensch verbergen muss, unter den vielen sonderbaren Schülern nicht auffallen wird.
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Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Comedy, Fantasie, Paranormal
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Television International Deutschland