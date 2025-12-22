Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Folge 8: Vernarrt in Clara
24 Min.Folge vom 22.12.2025Ab 12
Clara ist eifersüchtig, da Iruma immer mehr Zeit mit Ameri verbringt. Um ihren Freund zurückzugewinnen, nimmt sie an einem Wahlfach teil, in dem es um die Kunst der Verführung geht.
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Welcome to Demon School! Iruma-Kun
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Comedy, Fantasie, Paranormal
Produktion:JP, 2019
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sony Pictures Television International Deutschland