WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 01.04.2026: Die rebellische Generation
44 Min.Folge vom 01.04.2026Ab 12
Für Stefan Aust beginnt die Zeit der Revolte an einem altsprachlichen Gymnasium in Stade. Dort übernimmt er das Layout und die Anzeigenakquise für eine kritische Schülerzeitung und sichert der kleinen Redaktion damit Unabhängigkeit. Nach seinem Abitur wird er von der Zeitschrift „konkret‘“ angeworben. Aust erlebt so die 68er-Bewegung hautnah mit, von Anfangsprotesten bis zur Eskalation der Gewalt, einschließlich des Attentats auf Rudi Dutschke.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12