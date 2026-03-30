WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 30.03.2026: Wendezeit
47 Min.Folge vom 30.03.2026Ab 12
1988 erhielt Stefan Aust die Chance seines Lebens: „Der Spiegel“ bot ihm an, eine eigene Magazinsendung zu produzieren. Während des Falls der Berliner Mauer berichtete das „Spiegel TV“-Team live. Außerdem dokumentierten sie Schlüsselmomente wie die Reise der Botschaftsflüchtlinge aus Prag in die BRD und den Besuch von Michail Gorbatschow in Berlin.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12