Moskau – Ein Putsch und seine FolgenJetzt kostenlos streamen
WELT ZEITREISE – von Stefan Aust
Folge vom 31.03.2026: Moskau – Ein Putsch und seine Folgen
47 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Der Zerfall der UdSSR führte in Russland zu einer Krise. Die Reformen des Präsidenten Michail Gorbatschow, der die deutsche Wiedervereinigung ermöglicht hatte, waren umstritten. Im August 1991 scheiterte ein Putsch gegen ihn. „SPIEGEL TV“ dokumentierte die Spannungen in Moskau. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs verfolgte Stefan Aust die spannende Suche nach dem verschollenen Bernsteinzimmer.
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Genre:Dokumentation, Geschichte
Altersfreigabe:
12