Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wer stiehlt mir die Show?

Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlen

ProSiebenStaffel 9Folge 1vom 02.03.2025
Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlen

Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlenJetzt kostenlos streamen

Wer stiehlt mir die Show?

Folge 1: Heike Makatsch, Teddy Teclebrhan und Rea Garvey wollen Jokos Show stehlen

146 Min.Folge vom 02.03.2025Ab 12

„Wer stiehlt mir die Show“ ist mit einer neuen Staffel (und mit Teddy Teclebrhan) zurück! Neben ihm kämpfen Heike Makatsch und Rea Garvey und sorgfältig kuratierte Wildcard-Kandidat:innen darum, Joko als Moderator zu ersetzen.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Wer stiehlt mir die Show?
ProSieben
Wer stiehlt mir die Show?

Wer stiehlt mir die Show?

Alle 10 Staffeln und Folgen