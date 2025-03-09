Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

ProSiebenStaffel 9Folge 2vom 09.03.2025
Folge 2: Undercover-Familienanrufe und Quizzen auf dem Fahrrad

140 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12

Jetzt wird’s richtig hart für Joko: Rea Garvey hat es schon letzte Woche ins Finale geschafft, Teddy Teclebrhan bringt inzwischen sieben Folgen WSMDS-Erfahrung mit und Heike Makatsch (das brauchen wir euch nicht sagen) ist halt einfach extrem schlau. Da hilft es nicht, dass auch noch eine Wildcard-Kandidatin mit Final-Potential dazu kommt…

