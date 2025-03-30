Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wer stiehlt mir die Show?

Das Jubiläum der leichten Fünf und täuschend echte KI-Bilder

ProSiebenStaffel 9Folge 4vom 30.03.2025
133 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Joko versucht sich ein weiteres Mal daran, seine eigene Show zu behalten, indem er Teddy Teclebrhan, Heike Makatsch und Rea Garvey mit leichten bis mittelalptraummäßigen Fragen triezt. Womit er höchstwahrscheinlich nicht gerechnet hat: Wildcard-Kandidatin Paula, die bereit ist, an allen vorbei zu ziehen.

