Joyn ATStaffel 3Folge 1vom 26.11.2024
Folge 1: Wenn der Wald brennt

26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6

Mit der rapide zunehmenden Erderwärmung steigt die Waldbrandgefahr nicht nur in den südlichen Teilen Europas. Sie wird auch in Österreich immer mehr zum Thema: Waldbrände treten seit den frühen 2000er Jahren hierzulande häufiger und über einen längeren Zeitraum hinweg auf.

Joyn AT
