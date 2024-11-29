Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 2vom 29.11.2024
26 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6

Der fortschreitende Klimawandel hat nicht nur einen großen Einfluss auf das Überleben unserer Bienen - er wirkt sich auch ganz spezifisch auf die Honigproduktion aus. Verschiebungen in der Vegetation, vermehrter Ausfall der Bestäubung sowie verminderte Möglichkeiten für die Bienen, ihren Stock zu kühlen, sind mit Schuld daran, dass die heimischen Imkerbetriebe im Vorjahr mit nur 60-70 Prozent der Ernte rechnen konnten.

