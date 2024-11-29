Wetterleben mit Manuel Kelemen
Folge 3: Die Macht der Sonne
26 Min.Folge vom 29.11.2024Ab 6
Die Sonnenstrahlung ist eine unerschöpfliche Energiequelle. Stärker auf sie zu bauen, gilt schon lange als eine nachhaltige Antwort auf den steigenden Energiebedarf. Jedoch wird sie in den sonnenstärksten Gebieten der Erde immer noch wenig genutzt. Wie ist die Situation in Österreich? Welche Auswirkungen – sowohl positive als auch negative – hat sie auf die verschiedenen Kulturen unseres Landes? Und welche sind die neuen Wege der Forschung, Solarenergie in Zukunft noch besser einzufangen?
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Wetterleben mit Manuel Kelemen
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Wetter, Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH