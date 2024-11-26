Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Die Zukunft der Seen

Joyn ATStaffel 3Folge 4vom 26.11.2024
Die Zukunft der Seen

Die Zukunft der SeenJetzt kostenlos streamen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Folge 4: Die Zukunft der Seen

26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6

Die österreichischen Seen stehen aktuell vor zwei großen Herausforderungen: die Wassertemperatur steigt seit den 1980er Jahren massiv und Austrocknungen werden langfristig immer mehr zum Thema. Was bedeuten diese Trends für die Zukunft unserer geliebten Rückzugsorte? Und was bedeutet es für die Ökosysteme, den Wasserkreislauf, die umliegenden Kulturen sowie den Tourismus?

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Wetterleben mit Manuel Kelemen
Joyn AT
Wetterleben mit Manuel Kelemen

Wetterleben mit Manuel Kelemen

Alle 3 Staffeln und Folgen