Wetterleben mit Manuel Kelemen
Folge 4: Die Zukunft der Seen
26 Min.Folge vom 26.11.2024Ab 6
Die österreichischen Seen stehen aktuell vor zwei großen Herausforderungen: die Wassertemperatur steigt seit den 1980er Jahren massiv und Austrocknungen werden langfristig immer mehr zum Thema. Was bedeuten diese Trends für die Zukunft unserer geliebten Rückzugsorte? Und was bedeutet es für die Ökosysteme, den Wasserkreislauf, die umliegenden Kulturen sowie den Tourismus?
Genre:Wissenschaft
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© ProSiebenSat.1 PULS 4 GmbH